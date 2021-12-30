Более 800 грантов на развитие бизнеса по программе «Енбек» получили актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В рамках второго направления госпрограммы «Енбек» в Актюбинской области в 2021 году было профинансировано 935 бизнес проектов, в том числе выдано 807 грантов. Об этом говорили на заседании комитета региональной палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания были рассмотрены ход реализации проекта «Бастау Бизнес» в 2021 году и вопросы кредитования субъектов микробизнеса через МФО «Atameken Aktobe».

По информации начальника отдела нефинансовой поддержки предпринимательства РПП Ляззат Жаманкуловой, обучение по проекту «Бастау Бизнес» в этом году началось в онлайн режиме с 26 апреля. Всего за год было обучено 1381 слушателей. Профинансировано 935 проектов участников курсов, в том числе им было выдано 128 кредитов и 807 грантов на развитие бизнеса.

«Проект реализуется в рамках второго направления государственной Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек». Всего за 5 лет проектом охвачено 10726 человек, реализовано 3328 (31%). Организовано 3328 субъектов предпринимательства. Прирост МСБ в регионе составил 4,5%. Основная доля реализованных проектов приходится на развитие мясного производства — 1112 единиц, молочного направления животноводства — 757 проектов, производство пищевой продукции — 239 единиц, сфера услуг занимает 927 проектов и так далее. Поступление налогов за период с 2017 по 2020 годы по проектам «Бастау» составило 211,2 млн тенге. При этом создано более 2 тысяч рабочих мест», — сообщила Л.Жаманкулова.

Председатель комитета Татьяна Талаева, как член комиссии по выделению грантов, добавила, что необходимо усилить работу по проведению подробного анализа бизнес-ниш и трезвой оценки перспективности проектов обучившихся.

«Каждый второй хочет купить КРС или же организовать швейное дело, шить корпе и т.д. Это изначально неприоритетные направления. Приходят люди с разными идеями и, несмотря на завершение обучения, многие из них слабо себе представляют, что такое бизнес. Другие просто считают, что по «Бастау» можно получить «вертолетные» деньги. Значит, нам необходимо в тандеме разработать механизмы мониторинга ниш, приоритетность направления. То, что было важно вчера, сегодня из-за пандемии и уменьшения покупательской способности может быть нерентабельно, к примеру. Но в целом, для нас важно чтобы они сертифицировались, вышли из приграничной зоны бедности и были финансово независимы. Мы не должны создавать массовую конкурентную среду», — высказала свое мнение Татьяна Талаева.

Член регсовета Бану Тлегенова рекомендовала делать упор на производство, а Наурызбек Сарбасов внедрить практику обмена опытом между районами.

В свою очередь заместитель директора по экономическим вопросам РПП Жанаим Кельбатырова сообщила, что ежегодно бизнес–тренерами проводятся маркетинговые исследования в районах для выявления свободных ниш, установления сбытовых цепочек, поиска якорных предприятий, которые, в свою очередь, смогут в дальнейшем подключиться к сотрудничеству со слушателями проекта.

«Перед началом обучения бизнес–тренера проводят маркетинговый анализ выявления тех ниш, которые не заполнены и являются актуальными для каждого района. В процессе обучения они дают направления для слушателей, какую нишу можно занять и какая более перспективная. Но не всегда слушатель прислушивается к мнению бизнес–тренера», — отмечает замдиректора РПП.

«На перспективу необходимо поставить в план деятельности с бизнес–тренерами работу по маркетинговому исследованию ниш с анализом дефицита профессий и до начала обучения следующего года провести работу по перестраиванию деятельности бизнес-тренеров», — добавила директор Палаты Сулупан Шинтасова.