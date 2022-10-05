Более 800 грамм мефедрона изъяли у актюбинца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во дворе одного из домов города Актобе задержан 31–летний местный житель, который занимался закладкой синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

Задержанный выдал полицейским 87 полиэтиленовых зип-пакетов с порошкообразным веществом.

«Проведен также обыск по месту жительства задержанного, а также при проведении проверки и уточнения показаний с участием задержанного в городе Актобе разных частях города были обнаружены и изъяты 25 закладок с синтетическими наркотиками. Как показала экспертиза изъятое вещество является «мефедроном», общий вес изъятых наркотиков составил более 804 граммов», - сообщил в полиции.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.













Фото:t.me/POLICE_of_KZ











