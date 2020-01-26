Более 800 единиц техники очищают столицу от снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 800 единиц техники и около 700 человек очищают сегодня столицу от снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В ночь с 25 на 26января было задействовано 563 ед. спецтехники и 460 дорожных рабочих. 26.01.20 задействовано 836 ед. спец. техники и 674 дорожных рабочих. В ночь с 25.01-26.01 было вывезено 32 440 куб.м. снега (2703 рейсов). Всего за весь период было вывезено 2 337 068 куб.м. снега (194 055рейс )», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Нур-Султана.



