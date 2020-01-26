Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 800 единиц техники очищают столицу от снега
26 Января 2020 13:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 800 единиц техники и около 700 человек очищают сегодня столицу от снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Новости по темеСнегопад в Нур-Султане: более 800 единиц техники задействовали для уборки Около 900 единиц техники убирают снег в столице Порядка 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нур-Султана
«В ночь с 25 на 26января было задействовано 563 ед. спецтехники и 460 дорожных рабочих. 26.01.20 задействовано 836 ед. спец. техники и 674 дорожных рабочих. В ночь с 25.01-26.01 было вывезено 32 440 куб.м. снега (2703 рейсов). Всего за весь период было вывезено 2 337 068 куб.м. снега (194 055рейс )», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Нур-Султана.
Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Дороги закрыты в девяти регионах Казахстана из-за непогоды
- Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали
- Движение ряда пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане
- Выставка из фондов музея Абая открылась в столице
- Более 100 военнослужащих Нацгвардии помогают в уборке снега в Нур-Султане и ВКО
- Спасатели оказали помощь в уборке снега столичным жителям
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047