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Более 800 единиц техники очищают столицу от снега

26 Января 2020 13:44
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Более 800 единиц техники очищают столицу от снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 800 единиц техники и около 700 человек очищают сегодня столицу от снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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«В ночь с 25 на 26января было задействовано 563 ед. спецтехники и 460 дорожных рабочих. 26.01.20 задействовано 836 ед. спец. техники и 674 дорожных рабочих. В ночь с 25.01-26.01 было вывезено 32 440 куб.м. снега (2703 рейсов). Всего за весь период было вывезено 2 337 068 куб.м. снега (194 055рейс )», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Нур-Султана.




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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Ринат Дусумов

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Редактор
Ринат Дусумов
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