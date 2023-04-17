Более 800 детей смогут посещать бесплатно кружки и секции в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Дорожной карты по развитию системы образования в мае будут сданы в эксплуатацию Дворец школьникоd и Школа искусств в Шымкенте. Тем самым, еще восемь тысяч детей будут охвачены бесплатным дополнительным образованием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации управления образования города, улучшается инфраструктура и материально-техническое оснащение учебных учреждений. Для 141 школы приобретены 320 интерактивных панелей, кабинеты химии и биологии. В результате доля предметных кабинетов увеличилась с 72% до 85%.

Кроме того, на территории четырех школ начали строительство типовых спортивных площадок. Завершается строительство пристроек к школам 65, 8 и 45, которые помогут разгрузить организации образования города. В июне завершится строительство пристройки последней модели к Шымкентскому аграрно-техническому колледжу.Дорожная карта по развитию системы образования города Шымкента включила в себя и вопросы безопасности детей. Ее реализация повысила уровень оснащения системами видеонаблюдения, турникетами, тревожными кнопками с подключением к Центру оперативного управления до 100%. Все школы города обеспечены специализированной охраной I степени. Ускорены темпы цифровизации организаций образования. В ста школах города скорость интернета увеличилась до 100 мб/с.