Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Более 800 детей смогут посещать бесплатно кружки и секции в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Апреля 2023, 06:23
Более 800 детей смогут посещать бесплатно кружки и секции в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Дорожной карты по развитию системы образования в мае будут сданы в эксплуатацию Дворец школьникоd и Школа искусств в Шымкенте. Тем самым, еще восемь тысяч детей будут охвачены бесплатным дополнительным образованием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации управления образования города, улучшается инфраструктура и материально-техническое оснащение учебных учреждений. Для 141 школы приобретены 320 интерактивных панелей, кабинеты химии и биологии. В результате доля предметных кабинетов увеличилась с 72% до 85%.

Кроме того, на территории четырех школ начали строительство типовых спортивных площадок. Завершается строительство пристроек к школам 65, 8 и 45, которые помогут разгрузить организации образования города. В июне завершится строительство пристройки последней модели к Шымкентскому аграрно-техническому колледжу.Дорожная карта по развитию системы образования города Шымкента включила в себя и вопросы безопасности детей. Ее реализация повысила уровень оснащения системами видеонаблюдения, турникетами, тревожными кнопками с подключением к Центру оперативного управления до 100%. Все школы города обеспечены специализированной охраной I степени. Ускорены темпы цифровизации организаций образования. В ста школах города скорость интернета увеличилась до 100 мб/с.
Образование   Шымкент   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes