12 Июля 2022 22:53

Более 800 детей прошли восстановительное лечение в реабилитационном центре в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском реабилитационном центре с начала года восстановительное лечение прошли более 800 детей с неврологическими и ортопедическими заболеваниями. Помощь им оказали за счет медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В медцентре помогают детям с неврологическими и ортопедическими заболеваниями, а также предоставляют услуги реабилитации после операций и травм. С начала года в центр поступили 809 юных пациентов, из них более 600 с неврологическими заболеваниями – ДЦП, церебрастения, энурез, задержка речевого развития и др.

Около 17 % пациентов центра имеют диагноз «ДЦП». Для каждого ребенка реабилитологи составляют индивидуальную программу восстановительного лечения на 21–30 дней. В зависимости от диагноза, тяжести заболевания курс может включать в себя массаж, лечебную физкультуру, парафинотерапию, занятия в реабилитационных костюмах Адели и уколы ботулотоксина.

«Уколы ботулотоксина в лечении детей с ДЦП используются, чтобы снять спазм мышц. Результат такого лечения держится около 6 месяцев. За это время перерастянутые мышцы укрепляются, спазмированные, наоборот, растягиваются, и вот эта неправильная установка частично исправляется. Через 6 месяцев, когда спастика возвращается, она уже не такая, потому что мышцы окрепли. Такое лечение назначается не всем детям с ДЦП, есть свои показания», – говорит заместитель главного врача реабилитационного центра Гульнар Галиева.

Ещё 200 детей из разных городов области прошли в центре восстановительное лечение после травм и операций.

Всего в Карагандинской области несовершеннолетние могут пройти бесплатную реабилитацию в 23 стационарах. Амбулаторно услуги реабилитации детям региона оказывают в 15 поликлиниках.

В целом, на реабилитацию взрослого и детского населения в стационарных и амбулаторных условиях на этот год предусмотрено 5,5 млрд тенге.









Фото: zr.zp.ua