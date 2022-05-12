12 Мая 2022 19:00

Более 800 детей приходится на одного школьного психолога в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На столичных школьных психологов ложится большая нагрузка. На одного специалиста приходится 850 детей. Глава управления образования Касымхан Сенгазыев просит депутатов Маслихата обратить внимание на эту проблему и выделить средства для повышения профессиональных навыков психологов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году по сравнению с 2019 наблюдалось снижение фактов суицида среди учащихся. В последние годы дети остались наедине со своими проблемами. На одного психолога приходится 850 детей по городу. Это очень большая нагрузка. Мы хорошо работали по проекту FOUNDAITION. Психологи проекта сопровождали наших специалистов вплоть до конца 2021 года бесплатно. Они работают в направлении профилактики суицидального поведения учащихся и знают, как решить проблемы. Нашим же школьным психологам не хватает поддержки. Они не знают, как разрешить ситуацию», - сказал на заседании маслихата глава управления образования.

В рамках проекта FOUNDAITION профессиональные специалисты проводили тренинги и семинары со школьными психологами. Однако финансирование проекта завершилось. Поэтому уже полтора года школьные психологи остаются одни с проблемой суицида.

Глава столичного управления образования просит депутатов Маслихата поддержать данный проект. На эти меры, по словам Касымхана Сенгазыева, необходимо 60 млн тенге.

Спикер также проинформировал о том, какая работа проводится управлением по профилактике суицидального поведения детей и молодежи.

«В частности, с 2018 года центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» внедрила программу превенции, которая функционировала в 87 школах и 20 колледжах столицы. Программой были охвачены учащиеся 8,10 классов общеобразовательных школ и студенты первых курсов колледжей. Также г руппой быстрого реагирования разрабатываются рекомендации для организаций образования по реабилитации последствий суицидальной попытки несовершеннолетнего», - добавил глава управления образования.