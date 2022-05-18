Более 800 детей пострадали от укусов клещей в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала эпидемиологического сезона клещей в медицинские организации районов и городов Алматинской области обратились 1486 человек, в том числе 869 детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санэпидемконтроля области сообщили, что медицинские работники своевременно оказали экстренную медпомощь обратившимся, ввели противоклещевой иммуноглобулин.

«За аналогичный период 2021 года с укусами клещей за медицинской помощью обратились 1025 человек, в том числе детей до 14 лет – 657. Это свидетельствует о том, что, количество укусов выросло на 31%», - отметили в департаменте.

Кроме того, с начала сезона зарегистрирован один вероятный случай клещевого энцефалита. Больной получил лечение в стационарных условиях.

По данным ДСЭК с апреля этого года на территории лесных и городских парков и скверах проводилась противоклещевая обработка. Первым туром обработки охвачено 968 га территории, это 11 районов и два города.

Второй этап противоклещевой обработки запланирован в первой половине июня, это связано с погодными условиями в Алматинской области, отметили в департаменте.

Недавно сообщалось, что больше 100 жителей столицы пострадали от клещей с начала весны.

Эпидемиолог из Алматы ранее посоветовала при укусе клеща быстро и аккуратно удалить его, пока он не проник глубоко под кожу. Паразита нужно вытаскивать аккуратно с помощью пинцета или обычной нити.