Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 800 детей пострадали от укусов клещей в Алматинской области

    18 Мая 2022, 12:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала эпидемиологического сезона клещей в медицинские организации районов и городов Алматинской области обратились 1486 человек, в том числе 869 детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санэпидемконтроля области сообщили, что медицинские работники своевременно оказали экстренную медпомощь обратившимся, ввели противоклещевой иммуноглобулин.

    «За аналогичный период 2021 года с укусами клещей за медицинской помощью обратились 1025 человек, в том числе детей до 14 лет – 657. Это свидетельствует о том, что, количество укусов выросло на 31%», - отметили в департаменте.

    Кроме того, с начала сезона зарегистрирован один вероятный случай клещевого энцефалита. Больной получил лечение в стационарных условиях.

    По данным ДСЭК с апреля этого года на территории лесных и городских парков и скверах проводилась противоклещевая обработка. Первым туром обработки охвачено 968 га территории, это 11 районов и два города.

    Второй этап противоклещевой обработки запланирован в первой половине июня, это связано с погодными условиями в Алматинской области, отметили в департаменте.

    Недавно сообщалось, что больше 100 жителей столицы пострадали от клещей с начала весны.

    Эпидемиолог из Алматы ранее посоветовала при укусе клеща быстро и аккуратно удалить его, пока он не проник глубоко под кожу. Паразита нужно вытаскивать аккуратно с помощью пинцета или обычной нити.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске