Более 800 человек находятся в инфекционном стационаре на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизе в инфекционном стационаре находятся более 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 70 человек. Среди инфицированных - 6 пациентов из города Атырау.

В результате скрининга был выявлен 61 заболевший на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района – 1 человек, Курмангазинского района - 2 человека. Заболевание у 15 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 397 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 82 человека, в районных инфекционных стационарах - 30. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз 809 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровел 71 пациент. Регион продолжает находиться в «красной зоне» по темпам распространения КВИ.