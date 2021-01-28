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    04:36, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Более 800 человек находятся в инфекционном стационаре на Тенгизе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизе в инфекционном стационаре находятся более 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 70 человек. Среди инфицированных - 6 пациентов из города Атырау.

    В результате скрининга был выявлен 61 заболевший на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района – 1 человек, Курмангазинского района - 2 человека. Заболевание у 15 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 397 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 82 человека, в районных инфекционных стационарах - 30. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз 809 человек.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровел 71 пациент. Регион продолжает находиться в «красной зоне» по темпам распространения КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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