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Более 800 болашаковцев преподают в школах Казахстана
6 Мая 2022 12:44

Более 800 болашаковцев преподают в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов встретился с выпускниками программы «Болашак». Об итогах встречи глава ведомства сообщил в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Министр отметил, что было интересно слушать рассказы выпускников о том, как, получив знания в лучших зарубежных вузах, сегодня они приносят пользу соотечественникам и вносят важный вклад в развитие страны.

«Сейчас в казахстанских школах наших детей обучают более 800 педагогов, получивших знания в ведущих вузах мира благодаря программе «Болашак». Более 600 врачей ежегодно проводят десятки тысяч операций, спасая жизнь и здоровье соотечественников», – проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Глава ведомства привел несколько примеров. В частности, Диана Момбаева, окончив Университет Калгари в Канаде, вернулась в родное село Комсомольское в Костанайской области. Сейчас она ведет уроки истории в сельской школе, а также бесплатно обучает детей английскому языку.

«Я хочу, чтобы, глядя на меня, дети понимали, что можно жить в селе благодаря знаниям, полученным в вузе Канады, и вернуться для того, чтобы изменить к лучшему жизнь односельчан», – поделилась молодой педагог.

Врач-мамморадиолог Данара Сулейменова рассказала, как обучалась в университете Великобритании и проходила стажировку в вузе США в рамках программы «Болашак». Сейчас она владеет различными методами лучевой диагностики молочных желез: УЗИ, маммографией, МРТ, и при необходимости назначает и выполняет необходимые диагностические манипуляции.

Во время встречи, которая продлилась более полутора часов, министр сообщил о проводимой работе, о дальнейшей трансформации программы, о расширении географии стран и количества вузов.

«Безусловно, труд и педагогов, и врачей, и всех других представителей различных профессий, которые когда-то получили знания по программе «Болашак», важен и нужен нашему обществу и нашей стране», – подчеркнул Аймагамбетов.

Министр также выслушал предложения, которые высказывали молодые специалисты, и пообещал взять некоторые из них на заметку и продолжить совершенствовать программу «Болашак».

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