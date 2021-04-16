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    22:57, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 800 больных коронавирусом получают лечение на дому в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре Атырауской области растет число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основным очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау. За последние сутки в областном центре подтверждено 86 случаев заражения COVID-19 из 113 в целом по региону. В результате скрининга было выявлено 8 заболевших с месторождения Тенгиз. За последние сутки COVID-19 подтвердился: у 6 жителей Жылыойского района, у 2 жителей Индерского, у 5 жителей Курмангазинского, у 5 жителей Махамбетского и 1 жителя Макатского районов. Заболевание у 59 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 54 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 79 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 835 человек, в модульной больнице - 175, в инфекционном стационаре областной больницы - 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 119. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 124», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки 1186 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество Безопасность
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