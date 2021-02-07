Более 800 автомобилей скопилось на дорогах Акмолинской области
«В 13:15 час из города Нур-Султана в направлении города Щучинска выехала колонна автотранспортных средств около 300 автомашин в сопровождении сотрудников полиции и работников дорожных служб. Также колонна из 500 автомобилей в сопровождении полиции и дорожных служб направлена в город Нур-Султан.
В 15:30 пропуск автотранспортных средств из Щучинска и Нур-Султана приостановлен. В настоящее время на автодороге Костанайской области скопления автомашин нет», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Напомним, что с 6 февраля в восьми регионах страны: г.Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях были закрыты автодороги в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость).
В МЧС призвали следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.