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    17:13, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 800 автомобилей скопилось на дорогах Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Утром образовалось скопление автотранспорта на рубежах из города Щучинска по направлению в город Нур-Султан, при выезде из Нур-Султана в сторону Кокшетау и в сторону Костанайской области более 800 легковых и грузовых автомашин, которые ожидали открытия автодорог и сопровождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

    «В 13:15 час из города Нур-Султана в направлении города Щучинска выехала колонна автотранспортных средств около 300 автомашин в сопровождении сотрудников полиции и работников дорожных служб. Также колонна из 500 автомобилей в сопровождении полиции и дорожных служб направлена в город Нур-Султан.

    В 15:30 пропуск автотранспортных средств из Щучинска и Нур-Султана приостановлен. В настоящее время на автодороге Костанайской области скопления автомашин нет», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    Напомним, что с 6 февраля в восьми регионах страны: г.Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях были закрыты автодороги в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость).

    В МЧС призвали следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.



    Теги:
    Погода МЧС Транспорт Безопасность Акмолинская область
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