17 Июня 2022 03:11

Более 800 актюбинцев пострадало от укусов и оцарапывания животных с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года более 800 человек пострадало от укусов, оцарапывания животных в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

«В текущем году в лечебно-профилактические организации области за антирабической помощью обратилось 870 пострадавших от укусов, оцарапывания и ослюнения животными. Обращаемость населения за антирабической помощью за пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18,2 %.

Из 870 обратившихся людей от собак пострадали 705 человек, 154 человека - от кошек, один человек – от крупного рогатого скота, от лошадей – шесть, от других видов животных – четыре человека», - сообщили в пресс-службе департамента санэпидконтроля.

По данным ведомства, в целом эпидситуация в регионе остается благополучной, не зарегистрировано случаев бешенства среди людей. Зарегистрировали один случай по бешенству среди животных в Алгинском районе - в очаге провели противоэпидемические и ветеринарно-санитарные мероприятия, 89 голов сельскохозяйственных животных вакцинировали против бешенства, провели заключительную дезинфекцию.

Как отмечают специалисты, вылечиться от бешенства уже при начавшейся болезни нельзя, но предупредить заболевание можно с помощью единственного средства – антирабических прививок, если они проведены своевременно. Когда человек укушен или оцарапан каким-либо животным, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу. Это надо сделать даже в том случае, если укусило или оцарапало внешне здоровое животное.

Профилактическое лечение необходимо начать как можно скорее после укуса. Пропускать прививки ни в коем случае нельзя, надо получить полный курс прививок, назначенный врачом.