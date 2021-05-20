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Более 800 акимов в 2021 году будут избраны прямым голосованием народа – депутат

20 Мая 2021 13:09
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Более 800 акимов в 2021 году будут избраны прямым голосованием народа – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Ляззат Сулеймен прокомментировала принятые сегодня поправки касательно прямых выборов акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из основных изменений законопроекта является введение прямых выборов на пост акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Кроме того, предусмотрено снижение до 5% голосов избирателей, которые политические партии должны получить для получения депутатских мандатов при выборах в Мажилис и маслихаты. В-третьих, это включение в избирательные бюллетени графы «Против всех». Предлагаемые концептуальные изменения – это реакция на мнение экспертов, политологов, избирателей, международных организаций. Эти поправки призваны обеспечить следующий этап укрепления института местного самоуправления в нашей стране», - сказала Ляззат Сулеймен.

По ее словам, среди государств Центральной Азии наша страна первой вводит выборность местных акимов.

«В частности, вводится выборность акимов 2345 административно-территориальных единиц. Данные должности проводятся поэтапно в связи с истечением сроков полномочий действующих сельских акимов в период с 2021 по 2025 годы. Во втором полугодии этого года население будет голосовать за 836 акимов сел», - заключила Л. Сулеймен.


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#Сенат   #Выборы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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