Более 800 акимов в 2021 году будут избраны прямым голосованием народа – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Ляззат Сулеймен прокомментировала принятые сегодня поправки касательно прямых выборов акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных изменений законопроекта является введение прямых выборов на пост акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Кроме того, предусмотрено снижение до 5% голосов избирателей, которые политические партии должны получить для получения депутатских мандатов при выборах в Мажилис и маслихаты. В-третьих, это включение в избирательные бюллетени графы «Против всех». Предлагаемые концептуальные изменения – это реакция на мнение экспертов, политологов, избирателей, международных организаций. Эти поправки призваны обеспечить следующий этап укрепления института местного самоуправления в нашей стране», - сказала Ляззат Сулеймен.

По ее словам, среди государств Центральной Азии наша страна первой вводит выборность местных акимов.

«В частности, вводится выборность акимов 2345 административно-территориальных единиц. Данные должности проводятся поэтапно в связи с истечением сроков полномочий действующих сельских акимов в период с 2021 по 2025 годы. Во втором полугодии этого года население будет голосовать за 836 акимов сел», - заключила Л. Сулеймен.