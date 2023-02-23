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    16:00, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Более 80 юрт, отправленных казахстанцами, установлено в Турции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 84 юрты, отправленных в качестве помощи казахстанцами, установлено в Турции. Об этом на брифинге сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Екиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это то, что проходило по нашей линии Посольства. Возможно, еще столько же планируется», - сказал Уфук Екиджи, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции. На эти средства планировалось закупить юрты. 13 февраля стало известно о том, что казахстанцы начали устанавливать первые юрты в турецком городе Кахраманмараш.

    Видеодан алынған кадр


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