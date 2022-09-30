Более 80 водителей в Астане ездили с подложными номерами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 50 тыс. столичных водителей уведомлены о задолженности по административным правонарушениям. Об этом сообщил начальник департамента полиции Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала ввода мобильного приложения «Қорғау» выявлено 84 водителя с подложными номерными знаками, 395 - не имеющих прав, 169 - лишенных прав управления транспортом. На коммунальную стоянку водворена 681 машина. Кроме того, свыше 50 тыс. водителей уведомлены о задолженности по административным правонарушениям на сумму 656 млн тенге», - сообщил Марат Тулебаев на заседании маслихата города Астаны.

Вместе с тем, по словам главы полиции, за нарушение правил благоустройства оштрафованы 13 259 нарушителей на сумму 42,5 млн тенге.

«В области охраны окружающей среды к административной ответственности привлечено 477 правонарушителей. С начала года выявлено свыше 760 840 административный правонарушений. Наложено штрафов на сумму 7 млрд тенге, взыскано 5 млрд тенге», - проинформировал М. Тулебаев.

Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили об увеличении количества участковых пунктов полиции с 27 до 42.