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    14:45, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 80 водителей в Астане ездили с подложными номерами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 50 тыс. столичных водителей уведомлены о задолженности по административным правонарушениям. Об этом сообщил начальник департамента полиции Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала ввода мобильного приложения «Қорғау» выявлено 84 водителя с подложными номерными знаками, 395 - не имеющих прав, 169 - лишенных прав управления транспортом. На коммунальную стоянку водворена 681 машина. Кроме того, свыше 50 тыс. водителей уведомлены о задолженности по административным правонарушениям на сумму 656 млн тенге», - сообщил Марат Тулебаев на заседании маслихата города Астаны.

    Вместе с тем, по словам главы полиции, за нарушение правил благоустройства оштрафованы 13 259 нарушителей на сумму 42,5 млн тенге.

    «В области охраны окружающей среды к административной ответственности привлечено 477 правонарушителей. С начала года выявлено свыше 760 840 административный правонарушений. Наложено штрафов на сумму 7 млрд тенге, взыскано 5 млрд тенге», - проинформировал М. Тулебаев.

    Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили об увеличении количества участковых пунктов полиции с 27 до 42.


    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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