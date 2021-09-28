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Более 80 тысяч тонн полипропилена в год будет производить Казахстан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2021, 10:57
Более 80 тысяч тонн полипропилена в год будет производить Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поделился планами по расширению завода по производству октаноповышающих присадок в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Cледующим этапом будет расширение завода путем установки оборудования для производства продукции полипропилена мощностью 81 тыс. тонн в год», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2022 году.

«По завершению ТЭО будут определены более точные параметры данного проекта», - заключил министр.

Ранее М. Мирзагалиев сообщил, что 28 июля текущего года в городе Шымкенте введен в эксплуатацию завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн/год.

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