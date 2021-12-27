Новости
-
-
-
-
-
-
08:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Более 80 тысяч подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане
27 Декабря 2021 08:22
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.
Новости по темеНур-Султан и одна область Казахстана остаются в «желтой зоне» по COVID-19 Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
По данным на 26 декабря 2021 года, первой дозой вакцины Pfizer провакцинировано:
- подростки – 230 986;
- беременные женщины – 16 483;
- кормящие женщины – 40 562.
Вторую дозу получили:
- подростки – 80 176;
- беременные женщины – 5 451;
- кормящие женщины – 13 853.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Девять человек заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане
- Нур-Султан и одна область Казахстана остаются в «желтой зоне» по COVID-19
- Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК
- Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
- Число тяжело болеющих коронавирусом назвали в Атырау
- Вакцину Pfizer получили 2276 женщин и подростков в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн