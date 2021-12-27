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Более 80 тысяч подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане

27 Декабря 2021 08:22
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Более 80 тысяч подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

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По данным на 26 декабря 2021 года, первой дозой вакцины Pfizer провакцинировано:

- подростки – 230 986;

- беременные женщины – 16 483;

- кормящие женщины – 40 562.

Вторую дозу получили:

- подростки – 80 176;

- беременные женщины – 5 451;

- кормящие женщины – 13 853.




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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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