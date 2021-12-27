Более 80 тысяч подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

По данным на 26 декабря 2021 года, первой дозой вакцины Pfizer провакцинировано:

- подростки – 230 986;

- беременные женщины – 16 483;

- кормящие женщины – 40 562.

Вторую дозу получили:

- подростки – 80 176;

- беременные женщины – 5 451;

- кормящие женщины – 13 853.







