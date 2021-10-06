Более 80 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за первую неделю добровольной вакцинации детей от коронавируса прививку получили более 80 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день от коронавируса вакцинированы 87 710 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Детям можно сделать прививку в любом пункте вакцинации по республике с согласия их родителей и опекунов.

В ведомстве отметили, что результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса Pfizer у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность данного препарата. В результате ВОЗ рекомендовала вакцинировать детей и подростков старше 12 лет вакциной Pfizer.

Напомним, 28 сентября в Узбекистане на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.