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Более 80 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
6 Октября 2021, 20:34
Более 80 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за первую неделю добровольной вакцинации детей от коронавируса прививку получили более 80 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день от коронавируса вакцинированы 87 710 детей в возрасте от 12 до 18 лет. Детям можно сделать прививку в любом пункте вакцинации по республике с согласия их родителей и опекунов.

В ведомстве отметили, что результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса Pfizer у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность данного препарата. В результате ВОЗ рекомендовала вакцинировать детей и подростков старше 12 лет вакциной Pfizer.

Напомним, 28 сентября в Узбекистане на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.


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