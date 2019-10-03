Более 80 тысяч деревьев высадят в Павлодарской области в ходе экочаса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пирамидальные тополя, сосны, ивы, яблони и другие деревья хотят посадить в Павлодарской области во время республиканского экочаса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны мест обитания - международному празднику, призванному привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля, - сообщили журналистам сегодня в управлении образования Павлодарской области. - Задача мероприятия - воспитание экологической сознательности по отношению к природным ресурсам, а именно бережного отношения к воде, охраны воздуха, защиты земли от загрязнения.

Проведение республиканского экочаса во всех общеобразовательных школах региона управление образования Павлодарской области запланировало, исполнив совместную инициативу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Министерства образования и науки Казахстана, Фонда развития общественно значимых инициатив, Ассоциации экологических организаций для привлечения подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов.

«Единый формат экочаса предусматривает организацию и проведение следующих мероприятий: познавательно-развивающий урок в начальных, средних и старших классах, показ анимационного ролика и видеообращения с известными людьми, посадка зеленых насаждений», - добавили в управлении.

3 октября в 08:30 в школе №36 Павлодара пройдёт высадка саженцев с участием акима области Булата Бакауова, рассказали в вндомстве. В тот же день, в 10:00, на территории села Кенжеколь пройдёт единая высадка саженцев с участием акима области и молодых педагогов учреждений образования города Павлодара, студентов колледжей.

Тем временем в управлении внутренней политики региона сообщили, что всего в ходе экочаса по Павлодарской области планируется высадить 81 150 зелёных насаждений. Например, 3 октября должны высадить 11 тыс. двухлетних саженцев сосны обыкновенной.

«Посадочный материал будет предоставлен из республиканского госпредприятия «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» на безвозмездной основе. Количество участников – 12 124 человека», - пояснили в УВП, добавив, что их посадят между сёлами Байдала и Кенжеколь на трассе Павлодар - Семей.

12 октября запланировано рассадить 70 150 саженцев хвойной и лиственной пород: тополя пирамидального, сосны, ивы, яблони. Для этой акции посадочный материал предоставят, в частности, ТОО «Дендро», ТОО «Горзеленстрой», детско-юношеский центр экологии и туризма, ТОО «Ландшафт дизайн». В посадке примут участие 2 тыс. человек.

«Акция пройдёт с участием акима города, а также представителей государственных органов, аксакалов, почётных граждан города», - отметили в государственном учреждении. Посадку организаторы намерены произвести в школе №36 Павлодара в 08:30. Инициаторами кампании выступили управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, а также акимат Павлодара.

Как сообщалось ранее, 2 октября в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана Аскара Мамина в Туркестанскую область состоялся запуск республиканской акции по посадке деревьев. Премьер-Министр и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев высадили деревья на одной из аллей Туркестана.

Таким образом, была запущена республиканская акция, которая получит продолжение 3 октября во всех школах страны, а затем 12 октября - по всей республике.