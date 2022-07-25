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Более 80 тыс. рабочих мест создадут в Жамбылской области
25 Июля 2022 02:23

Более 80 тыс. рабочих мест создадут в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В перспективе в регионе ожидается снижение уровня безработицы до 4,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комплексная работа по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы проводится в Жамбылской области.

«В рамках плана развития Жамбылской области до 2025 года создадут 83 тыс. рабочих места, - сообщил на недавнем брифинге глава региона Нуржан Нуржигитов. - Из этого числа 28,3 тыс. рабочих места будут постоянными, 55 тыс. – временными. Это гарантирует трудоустройство безработных и самозанятых граждан».

На данный момент в Жамбылской области в соответствии с поручением Главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. человек, создано 11 тыс. новых рабочих мест, из них около 3 тыс. - постоянные.

«План развития области до 2025 года разработан на основе детального изучения имеющихся возможностей. Надеемся, что благодаря поддержке государства мы достигнем поставленных целей, что позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния. В дальнейшем работа акимов будет оцениваться в зависимости от созданных новых рабочих мест», - сказал аким Жамбылской области.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, в работе по снижению безработицы акцент с социального обеспечения смещается на обеспечение устойчивой и продуктивной занятости. В рамках программы занятости упор делается на рост предпринимательской инициативы среди населения через инструменты микрокредитования и обучения бизнес-навыкам.

Ранее сообщалось, что специальные экономические зоны (СЭЗ) представлены практически во всех регионах Казахстана. На их территории создано более 20 тыс. рабочих мест.

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Автор:
Корреспондент

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