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Более 80 столичных водителей управляли авто с подложными госномерами
9 Августа 2022 13:57

Более 80 столичных водителей управляли авто с подложными госномерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Система «Қорғау» выявляет факты управления автотранспортных средств с подложными государственными номерами в Нур-Султане. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Бакитжан Малыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огромную помощь оказывает разработанная МВД система «Қорғау», с помощью которой ведем активную борьбу со злостными нарушителями Правил дорожного движения, имеющими многочисленные неоплаченные административные штрафы, а также выявляем факты управления автотранспортных средств с подложными государственными регистрационными номерами», - сказал Бакитжан Малыбаев на брифинге для журналистов в здании ДП.

С начала введения в этом году системы «Қорғау» более 4 тыс. водителей уведомлено о наличии у них административных правонарушений на сумму 282 млн тенге.

«Задержаны 83 водителя за управление автотранспорта с подложными государственными номерами, 368 - не имеющих права на управление и 159 - лишенных права на управление транспортных средств. Также выявлено 713 водителей без страхового полиса. На коммунальную стоянку водворено 584 автомобиля», - проинформировал первый замначальника ДП города.

Ранее в полиции сообщили о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в канун предстоящего Съезда мировых и традиционных религий.



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