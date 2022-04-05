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    14:00, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 80 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий поступило в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день паводковая ситуация на территории Карагандинской области находится на особом контроле. В оперативный штаб ДЧС поступило 82 сообщения об угрозе подтопления придворовых территорий, из них снято с контроля 68, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

    По всем случаям приняты меры по отводу воды. Всего откачено 80 534 куб. метров талой воды, а также проведена очистка арыков протяжённостью 1735 метров, уложена мешкотара – 670 штук, отсыпаны временные валы – 120 метров.

    Задействованы силы и средства:

    - ДЧС – 209 сотрудников, 82 единицы техники, 13 мотопомп;

    - ВЧ № 52289 – 30 военнослужащих, 1 единица техники;

    - МИО – 155 работников, 74 единицы техники;

    - МПС – 5 сотрудников, 2 единицы техники;

    - коммунальные службы – 240 человек, 68 единиц техники.

    Подтопления населённых пунктов не зафиксированы.

    За прошедшие сутки, 4 апреля, на территории области в результате интенсивного снеготаяния и поступления талых вод были зарегистрированы факты перелива талых вод на двух участках автодорог в Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах.

    В Бухар-Жырауском районе переливы имели кратковременный характер. На местах переливов были установлены предупреждающие знаки, организовано дежурство дорожных служб, местной полицейской службы и подразделений ДЧС.

    Движение для всех видов автотранспорта на этом участке с 07:00 открыто. Переливы через дорожное полотно прекращены. Угрозы населённым пунктам не представляют.

    А в Каркаралинском районе, в 12 км от села Коянды, на 67-м км автодороги областного значения Коянды – Егиндыбулак – Буркутты остаётся закрытым движение для всех видов транспорта.

    На контроль взято 4474 жилых дома и дворовые территории в 158 паводкоопасных населённых пунктах во всех районах области, где проживает 21 785 человек.

    Затопленных и размытых автомобильных и железных дорог не зафиксировано.

    Согласно ежедневно предоставляемым сведениям Казгидромета, на реках области опасные уровни не превышены.

    «Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из Самаркандского – в объёме 20 куб. м/с при притоке 100 куб. м/с; из Интумакского – 8 куб. м/с при притоке 80 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не производятся, приток составляет 77 куб. м/с.

    По данным космомониторинга, 20–25 % северной территории области остаётся под снежным покровом. Паводковая обстановка в Карагандинской области на контроле», - сообщили в пресс-службе.



    Фото: пресс-службу ДЧС Карагандинской области




    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Общество Происшествия
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