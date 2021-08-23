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Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау
23 Августа 2021 02:19
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 99 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 13 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 767 человек. Загруженность составляет 58,6% (на 3012 койко-мест).
В отделениях реанимации находятся 99 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 86,8% (на 114 мест).
За сутки от коронавирусной инфекции в Атырауской области скончались десять человек. Как ранее сообщалось, заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области.
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