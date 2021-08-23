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Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау

23 Августа 2021 02:19
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Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 99 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 13 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 767 человек. Загруженность составляет 58,6% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации находятся 99 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 86,8% (на 114 мест).

За сутки от коронавирусной инфекции в Атырауской области скончались десять человек. Как ранее сообщалось, заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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