Более 80% реанимационных коек занято в стационарах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 99 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 13 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 767 человек. Загруженность составляет 58,6% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации находятся 99 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 86,8% (на 114 мест).

За сутки от коронавирусной инфекции в Атырауской области скончались десять человек. Как ранее сообщалось, заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области.