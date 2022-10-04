РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 80 пропавших несовершеннолетних разыскали в Петропавловске с начала года

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 83 пропавших несовершеннолетних разыскали полицейские Петропавловска с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь на 1 октября личный состав УП города Петропавловска и ДП области был поднят по тревоге после обращения горожанки об исчезновении 12-летней дочери. На звонки девочка не отвечала, отключив телефон. Поиски длились до середины следующего дня. Было установлено, что пропавшая переночевала у подруги, но ушла ранним утром. В итоге оперативники отыскали ее у одного из друзей. С девочкой и ее матерью проведена профилактическая беседа.

    «Ситуация будет взята сотрудниками на контроль. Убедительно просим родителей уделять как можно больше внимания психологическому состоянию несовершеннолетних детей, установлению доверительных отношений с ними. Вместе с тем, планируется усилить профилактику подобных фактов во взаимодействии со структурами образования, работниками психолого-педагогической службы, для превентивного выявления ребят из групп риска. 2022 год объявлен в Казахстане Годом детей — в свете этого факта особенно актуальна консолидация усилий всего общества в целях обеспечения безопасности наших юных сограждан», — сообщил заместитель начальника отдела МПС УП города Петропавловска Айдын Ахмагамбетов.

    С начала года жители областного центра 83 раза обращались в полицию с просьбой найти без вести пропавших несовершеннолетних детей. Все они были разысканы в течение суток. По каждому обращению к поискам привлекаются все наружные службы, сотрудники ювенальной и криминальной полиции.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!