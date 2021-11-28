Более 80 пожаров произошло в Костанайской области с начала отопительного сезона

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области проводятся профилактические мероприятия в жилом секторе на предмет соблюдения правил пожарной безопасности , передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в ДЧС области, главная цель таких мероприятий - предотвратить пожары в быту, снизить гибель и травматизм людей от огня. По словам начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Асланбека Темирова, в регионе с начала отопительного периода произошло 83 пожара, погиблои 5 человек, получили ожоги различной степени тяжести 3 человека.

Как свидетельствует статистика, именно в частном жилом секторе происходит большая часть всех пожаров. Специалисты напоминают: в зимнее время риск возгораний увеличивается, и пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к печальным последствиям. Особенно в домах с печным отоплением.

«В ходе обходов основные усилия спасателей направлены на защиту незащищенных слоев населения. С начала 2019 года при поддержке местных исполнительных органов, предпринимателей и общественных организаций в домах с отоплением на твердом топливе для социально уязвимых семей было установлено 1 801 датчик угарного газа. В этом году смонтировано еще 200 датчиков в домах с низкой пожарной устойчивостью. Следует отметить, что в 2020 году благодаря установленным приборам в Костанае и Узункольском районе в домах двух многодетных семей удалось избежать отравления угарным газом», - отметил представитель ведомства.

Профилактические мероприятия, как сообщили в ДЧС, в жилом секторе будут продолжены до конца отопительного сезона, чтобы напомнить жителям области о соблюдении правил пожарной безопасности в быту и уберечь их дома от ЧС зимнего периода.