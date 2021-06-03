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    11:13, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 80% полигонов ТБО не соответствуют экологическим и санитарным нормам - Сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 82% полигонов ТБО не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Об этом заявил сенатор Абдалы Нуралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов ТБО. На эти и ряд других острых экологических проблем в своём депутатском запросе обратил внимание сенатор Абдалы Нуралиев.

    «В настоящее время на имеющихся в стране свыше 3 000 полигонах скопилось более 125 миллионов тонн твердых бытовых отходов. 82% этих полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Мало того, что в стране не полностью ликвидированы имеющиеся стихийные свалки, в рамках космического мониторинга компании «Қазақстан ғарыш Сапары» выявлен рост новых несанкционированных свалок», - сказал Абдалы Нуралиев.

    Причём он не просто обозначил проблему, но и озвучил возможные пути их решения. В частности, сенатор предложил активнее внедрять в школах экологическое воспитание, рекомендовал разработать специальный законопроект, посвященный чистоте воздуха и госпрограмму по переработке и утилизации бытовых отходов.



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