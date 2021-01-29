Более 80 подростков за два дня доставлены в полицию Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За два дня ОПМ за совершение административных правонарушений в полицию доставлен 81 несовершеннолетний: за совершение мелкого хулиганства – 11, за курение табачных изделий в общественных местах – 15, иные правонарушения – 5.

В отношении 13 субъектов предпринимательства возбуждены административные производства, в числе которых нарушения по реализации алкогольной продукции и продажа табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетия.

Так, в рамках ОПМ инспекторами полиции УП Есильского района выявлен факт нарушения со стороны 30-летней продавщицы магазина «Банан» по улице Исатай батыра, которая, не проверив документы, продала 15-летнему юноше сигареты марки «LM» и пивной напиток «Doktor Diesel». На место был приглашен владелец магазина, которого привлекли к ответственности по статьям 200 и 423 КРКобАП.

Кроме того, несовершеннолетний был передан законным представителям. После выяснения всех обстоятельств со всеми участниками была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов.

Доставлены 62 несовершеннолетних, находившихся вне дома и в увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения взрослых. Поставлены на учет в ОВД 15 несовершеннолетних и 13 неблагополучных семей, которые будут взяты сотрудниками полиции на особый контроль.



