Более 80% плана развития Экибастуза реализуют за счет частных инвестиций

ПАВЛОДАР - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Львиная доля средств для реализации Комплексного плана развития Экибастуза придется на частные инвестиции. Как планируется, эта часть составит 84%, остальные 16% — это средства республиканского и местного бюджетов. Об этом стало известно на пресс-конференции акима Павлодарской области Абылкаира Скакова в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это должен быть жизнеспособный документ, так как в его создании активное участие приняли сами горожане и независимые специалисты, - рассказал Абылкаир Скаков о разрабатываемом Комплексном плане развития города Экибастуза. - Принято более 1,5 тысяч предложений, проведено более 100 экспертных интервью. Одна из ключевых целей плана – снижение зависимости экономики Экибастуза от топливно-энергетического комплекса на фоне тенденции к снижению добычи угля и перехода на инновационные технологии», - говорит аким.

Сделать это власти города и области намерены путем повышения доли обрабатывающей промышленности в экономике Экибастуза.

Сейчас в городе проводят большую работу по привлечению инвестиций. На первом этапе развития местной индустриальной зоны - развернуть производства, готовы инвестпроекты на общую сумму более 227 млрд тенге. Сейчас в городе в ускоренном темпе проводят модернизацию энергоблоков, что должно обеспечить необходимыми мощностями растущую экономику области и страны.

Всего в портфеле инвестиционных проектов Павлодарской области на ближайшие пять лет на сегодня 174 проекта на 1,9 трлн тенге. На этот год приходится 77 проектов на 72 млрд тенге, благодаря которым ожидается создание 1200 рабочих мест.

«В частности, в Экибастузе готовятся к запуску производства упругих клемм и путевого шурупа для рельсовых скреплений и увеличению объема выпуска железнодорожных колес с 200 тысяч до 300 тысяч штук в год, - привел пример аким. – С начала года в экономику области привлечено 134,6 млрд тенге, или на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Напомним, разработка Комплексного плана развития (КПР) Экибастуза проходит в соответствии с поручением Главы государства. КПР будет рассчитан на пять лет, но ожидается, что он создаст основу для развития города в ближайшие десятилетия.

В числе прочего КПР предусматривает решение жилищных и жилищно-коммунальных вопросов горожан. Сейчас в Экибастузе строят пять жилых домов, еще столько же там сдали буквально на прошлой неделе – квартиры в них получили очередники.

Ранее аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал об оказании социальной помощи населению в регионе.