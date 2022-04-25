Более 80 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На амбулаторном уровне остаются 1 599 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них:

в стационарах находится 86 пациентов,

на амбулаторном уровне – 1 599 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.