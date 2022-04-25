08:30, 25 Апрель 2022 | GMT +6
Более 80 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На амбулаторном уровне остаются 1 599 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них:
в стационарах находится 86 пациентов,
на амбулаторном уровне – 1 599 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 8 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.Ранее сообщалось, в Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции.