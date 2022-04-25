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    08:30, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 80 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На амбулаторном уровне остаются 1 599 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них:

    в стационарах находится 86 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 1 599 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Ранее сообщалось, в Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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