Более 80 организаций квазигоссектора внедрили антикоррупционный комплаенс в Акмолинской области
В ходе встречи глава департамента отметил актуальность и значимость антикоррупционного комплаенса как эффективного современного инструмента предупреждения коррупции и обеспечения добропорядочности в квазигоскомпаниях и организациях частного сектора.
«Создание и эффективная работа независимых комплаенс подразделений, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности, должно быть в числе приоритетных направлений для руководителей компаний. А для организаций сферы здравоохранения этот вопрос особенно актуален, ведь от качества работы медицинского персонала зависит здоровье граждан», - отметил Арман Рахимов.
На семинаре выступила приглашенный спикер - директор областного филиала Академии государственного управления Белла Газдиева, которая подробно рассказала о международном стандарте ISO 37001 и обучающих программах для комплаенс-офицеров.
Как отметила спикер семинара, ISO 37001 представляет собой совокупность детальных требований и рекомендаций по внедрению, поддержанию и улучшению системы противодействия коррупции в организациях.
Участники встречи обсудили ключевые приоритеты антикоррупционного комплаенса, а также обменялись мнениями и предложениями.
Напомним, в конце прошлого года законодательно введена норма об определении комплаенс структур в организациях квазигоссектора, для частных компаний законом закреплено право создавать комплаенс-службы на свое усмотрение. В настоящее время в 81 организации квазигоссектора, подотчетной местным исполнительным органам области, имеются комплаенс сотрудники.