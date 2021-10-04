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    14:25, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 80 организаций квазигоссектора внедрили антикоррупционный комплаенс в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Рахимов провел в режиме онлайн семинар с представителями организаций квазигоссектора сферы здравоохранения по вопросам внедрения института антикоррупционных служб комплаенса по опыту зарубежных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент​ Антикоррупционной службы​ по Акмолинской области​.

    В ходе встречи глава департамента отметил актуальность и значимость антикоррупционного комплаенса как эффективного современного инструмента предупреждения коррупции и обеспечения добропорядочности в квазигоскомпаниях и организациях частного сектора.

    «Создание и эффективная работа независимых комплаенс подразделений, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности, должно быть в числе приоритетных направлений для руководителей компаний. А для организаций сферы здравоохранения этот вопрос особенно актуален, ведь от качества работы медицинского персонала зависит здоровье граждан», - отметил Арман Рахимов.

    На семинаре выступила приглашенный спикер - директор областного филиала Академии государственного управления Белла Газдиева, которая подробно рассказала о международном стандарте ISO 37001 и обучающих программах для комплаенс-офицеров.

    Как отметила спикер семинара, ISO 37001 представляет собой совокупность детальных требований и рекомендаций по внедрению, поддержанию и улучшению системы противодействия коррупции в организациях.

    Участники встречи обсудили ключевые приоритеты антикоррупционного комплаенса, а также обменялись мнениями и предложениями.

    Напомним, в конце прошлого года законодательно введена норма об определении комплаенс структур в организациях квазигоссектора, для частных компаний законом закреплено право создавать комплаенс-службы на свое усмотрение. В настоящее время в 81 организации квазигоссектора, подотчетной местным исполнительным органам области, имеются комплаенс сотрудники.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Закон и право Акмолинская область
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