Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 80 одиноких пенсионеров навестили в праздники атырауские волонтеры

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Марта 2020, 18:51
Более 80 одиноких пенсионеров навестили в праздники атырауские волонтеры

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в праздники волонтеры навестили 82 одиноких пенсионера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Списки пожилых людей были согласованы с областным управлением координации занятости и социальных программ. Был опубликован пост о сборе средств в Instagram. Итог — за два дня мы собрали 1,5 млн тенге. Поэтому огромная благодарность всем неравнодушным жителям Атырау и других городов, а также организациям за помощь. Один продуктовый набор обошёлся в 18 тыс№ тенге. В него вошли мука, сахар, крупы, макароны, яйца, подсолнечное и топленое масла, молоко, чай, овощи и фрукты, тушёнка, печенье, шоколад, порошок, мыло, маски», - говорит инициатор акции Жанар Гилимова.

Расфасовкой, а затем раздачей продуктов волонтеры занимались все праздники, навестив 82 одиноких пенсионера.

Как отметила участница акции Динара Ергалиева, важным условием для всех волонтеров было наличие маски и перчаток. Продуктовые наборы передавались бесконтактным способом: волонтеры стучали в дверь, оставляли пакет у порога и отходили.

К слову, в каждом наборе была инструкция на двух языках о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса.


Атырауская область   Благотворительность   Социальная поддержка   Волонтёрство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка