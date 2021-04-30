Более 80 объектов бизнеса ВКО вошли в проект «Ashyq»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 82 предприятия в Восточно-Казахстанской области подали заявки на участие в проекте «Ashyq». Об этом сообщили представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля и Палаты предпринимателей региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу инфоцентра ВКО.

Проект «ASHYQ», запущенный 26 апреля в Казахстане, направлен на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса. Приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших.

«Проект был запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы следующих объектов предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, бассейны, боулинг-центры, компьютерные клубы, кинотеатры, концертные залы, объекты общественного питания, межобластные и городские нерегулярные перевозки. С 5 мая 2021 года по данному проекту начинают работу караоке и банкетные залы, находящиеся в «зеленой» зоне, - сообщил в ходе брифинга Галымбек Алин, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, - Основная цель внедрения «Ashyq» – исключить случаи посещения общественных мест зараженными или контактными лицами. Для бизнеса возможность работать, даже находясь в «красной» или «желтой» зоне, восстановить свою деятельность без риска заражения населения».

Перед подачей заявки пользователь обязательно должен ознакомиться с вкладкой «Важная информация», скачав файл санитарно-эпидемиологических требований по своему виду деятельности.

Заявка передается в региональную палату предпринимателей «Атамекен», где проверяется соответствие ОКЭДа предприятия виду деятельности, включённому в проект.

После одобрения заявка направляется в Infokazakhstan.kz, после присваивается QR код, либо предпринимателю приходит отказ, добавил спикер. Каждому субъекту предпринимательства присваивается собственный QR-код (каждому входу в помещение, если входов несколько, код присваивается каждому из них). Посетители скачивают приложение и при сканировании QR-кода на входе в помещение определяется их статус по уровню опасности в качестве носителя инфекции.

Использование приложения ASHYQ не освобождает субъекты предпринимательства от соблюдения санитарных норм, однако значительно сокращает риски заражения.

«Если предприниматель не проводит check-in посетителей более 3-х дней, нарушает действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы он не сможет вернуться в проект раньше, чем через 2 недели. Если повторно допустит эти нарушения, то не раньше, чем через 2 месяца», - отметил Галымбек Алин.

На текущий момент 82 предприятия подали заявки на участие в проекте.

«После получения QR-кода 7 дней идет апробация. Затем уже на сайте акимата публикуется информация о подключении объекта. Участие в проекте добровольное, как со стороны бизнеса, так и посетителей учреждений. Посетители, не имеющие смартфонов, могут при предъявлении удостоверения личности, проверить свой статус на устройстве у работника заведения, что будет встречать на входе», - сказал в ходе брифинга Кайрат Мамырбаев, заместитель Палаты предпринимателей ВКО.

Напомним, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq» применяются следующие критерии: в «красной зоне» применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов «желтой» зоны, а в «желтой» - «зеленой» зоны. Всего предусмотрено 4 статуса для физических лиц: красный, желтый, синий и зеленый: красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении; желтый статус частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции; синий статус для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту); зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Стоит отметить, что «красный» статус снимается по истечении 14 дней с даты положительного ПЦР-анализа.

«Желтый» статус переводится в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом с положительным ПЦР-анализом.

«Зеленый» статус снимается по истечении трех дней с даты отрицательного ПЦР анализа, после переводится в статус «синий».

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане вышло постановление главного государственного санврача области по старту реализации проекта «Ashyq» на территории региона.