Более 80 млн тенге вложили жители Шымкента в финпирамиду Chia Tai Tianging

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится департаментом Агентство по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.

Подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

«Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по указанным телефонам.