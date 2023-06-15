РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 80 млн тенге вложили жители Шымкента в финпирамиду Chia Tai Tianging

    None
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Chia Tai Tianging Group» проводится департаментом Агентство по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

    С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.

    Подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. Иная информация в порядке ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

    «Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по указанным телефонам.


    Теги:
    Финансовая пирамида Борьба с преступностью Шымкент Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!