Более 80 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды, которая завладела деньгами физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В феврале текущего года Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Агентства РК по финансовому мониторингу пресечен факт деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Предварительно по версии следствия в 2020 году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, с условием получения ежегодного дохода в размере 18% от суммы вклада в тенге и 6% - в валюте», - пояснили в пресс-службе ведомства.





По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.217 УК, установлено потерпевших в количестве более 180 лиц.

Ранее Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан напоминал казахстанцам о простых правилах: как не попасть в ловушку мошенников, и как отличить финансовую пирамиду от прочих организаций.