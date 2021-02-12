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    10:12, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 80 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды, которая завладела деньгами физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    «В феврале текущего года Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Агентства РК по финансовому мониторингу пресечен факт деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.

    Предварительно по версии следствия в 2020 году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, с условием получения ежегодного дохода в размере 18% от суммы вклада в тенге и 6% - в валюте», - пояснили в пресс-службе ведомства.


    По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.217 УК, установлено потерпевших в количестве более 180 лиц.

    Ранее Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан напоминал казахстанцам о простых правилах: как не попасть в ловушку мошенников, и как отличить финансовую пирамиду от прочих организаций.


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