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Более 80% костанайских выпускников примут участие в ЕНТ

Автор:  
Жанна Мусабаева
27 Мая 2023, 03:31
Более 80% костанайских выпускников примут участие в ЕНТ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - С 18 мая по 5 июля в Костанайской области, как и в республике в целом, пройдет единое национальное тестирование, в котором примут участие более 3200 выпускников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления образования Арман Ибраева.

«В ЕНТ планируют принять участие 3299, или 80,7% выпускников. Претендентов на получение аттестата со знаком «Алтын белги» - 121. Аттестаты об общем среднем образовании будут вручены в школах области 21 июня текущего года»,- проинформировала руководитель профильного ведомства.

Также планируются организовать совместно с Управлением здравоохранения и Департаментом полиции дежурства медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов в пунктах приема ЕНТ в городах Костанай и Аркалык,

Во время ЕНТ, по словам Ибраевой, также будут дежурить психологи.

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