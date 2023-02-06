Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Более 80 кг синтетических наркотиков изъяли алматинские полицейские

6 Февраля 2023, 12:51
Более 80 кг синтетических наркотиков изъяли алматинские полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек рассказала о расследовании полицейскими создания нарколабораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлого года департамент противодействия наркопреступности МВД и полицейские департамента полиции Алматинской области задержали иностранные граждане, организовавшие производство синтетических наркотиков. Тогда было установлено местонахождение двух подпольных производств, расположенных в разных населенных пунктах близ города Алматы», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Как сообщила спикер, в ходе досудебного расследования установлен дом, где преступники также планировали наладить синтез наркотиков.

Он был полностью подготовлен для производства: установлена принудительная вентиляция, вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом.

Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров – химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 кг смертоносного вещества.

Полицейскими также был установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы.

«Там изъято 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров. Масштаб организованного производства позволял производить до 100 кг наркотиков каждые две недели. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются», - отметила Шугыла Турлыбек.

Всего по указанному факту полицейские ликвидировали две действующие лаборатории, одну полностью подготовленную к производству лабораторию и склад с прекурсорами.

«Изъято 84 кг синтетики и около 2 тонн прекурсоров. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой, санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества», - заключила представитель ведомства.


Новости по теме
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор
Теги:
Читайте также
Перенести бумажный завод за город просят жители Алматы
Права иностранной компании нарушил жамбылский предприниматель
В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
ДЧС обратился к алматинцам в связи с гололедом и туманом
Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей