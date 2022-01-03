Более 80 кг продукции с истекшим сроком годности сняли с продажи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год санитарные врачи проверили по особому порядку в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 111 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 89 объектах проверки проводились с применением лабораторных методов обследования.

«Всего за 11 месяцев прошлого года проведи 265 исследований на санитарно-химические показатели. На бактериологические показатели по особому порядку исследовали 338 проб, из них не соответствовало две. На патогенную флору исследовали 264 пробы, положительных не было. Отобрано 1 537 смывов, положительных 45. За этот период наложено 26 штрафов на сумму более 12,8 млн тенге, снято с реализации по предписанию управлений Кызылжарского района 62 кг, Тайыншинского района - 24 кг продукции с истекшим сроком годности», - проинформировали в пресс-службе.

За прошлый год групповых пищевых отравлений, вспышек кишечных инфекций, связанных с продукцией предприятий пищевой промышленности, общественного питания на территории области санврачи не зарегистрировали. Случаев заболеваемости ботулизмом, начиная с 2013-го года, не регистрировалось.

Зафиксировали семь случаев пищевой токсикоинфекции, снижение в 1,7 раза. Заболеваемость регистрировалось в Петропавловске, Кызылжарском районе среди взрослого населения. Причиной стало нарушение сроков, условий хранения пищевой продукции и правил личной гигиены в быту.



