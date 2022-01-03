+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 80 кг продукции с истекшим сроком годности сняли с продажи в СКО

3 Января 2022 12:55
Поделиться:
Более 80 кг продукции с истекшим сроком годности сняли с продажи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год санитарные врачи проверили по особому порядку в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 111 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
260 млн тенге сэкономили на покупке угля в СКО
47 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 89 объектах проверки проводились с применением лабораторных методов обследования.

«Всего за 11 месяцев прошлого года проведи 265 исследований на санитарно-химические показатели. На бактериологические показатели по особому порядку исследовали 338 проб, из них не соответствовало две. На патогенную флору исследовали 264 пробы, положительных не было. Отобрано 1 537 смывов, положительных 45. За этот период наложено 26 штрафов на сумму более 12,8 млн тенге, снято с реализации по предписанию управлений Кызылжарского района 62 кг, Тайыншинского района - 24 кг продукции с истекшим сроком годности», - проинформировали в пресс-службе.

За прошлый год групповых пищевых отравлений, вспышек кишечных инфекций, связанных с продукцией предприятий пищевой промышленности, общественного питания на территории области санврачи не зарегистрировали. Случаев заболеваемости ботулизмом, начиная с 2013-го года, не регистрировалось.

Зафиксировали семь случаев пищевой токсикоинфекции, снижение в 1,7 раза. Заболеваемость регистрировалось в Петропавловске, Кызылжарском районе среди взрослого населения. Причиной стало нарушение сроков, условий хранения пищевой продукции и правил личной гигиены в быту.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
260 млн тенге сэкономили на покупке угля в СКО
47 пациентов с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Казахстане
Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
3 Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
4 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
5 Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
6 Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
Читайте также
За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ
Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив