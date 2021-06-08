РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:45, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 80 кг марихуаны изъяли у жителя Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Крупная операция по изъятию наркотиков проведена в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В ходе операции «Карасора-2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области у 61 - летнего жителя района Б. Майлина изъяты наркотики в особо крупном размере.

    «В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в городе Костанае остановлена автомашина «Ваз-21099» под управлением 61-летнего водителя. В салоне на заднем сиденье автомобиля обнаружены и изъяты два полиэтиленовых мешка, в которых находилось вещество растительного происхождения,- рассказали в полиции. —Согласно заключению судебно-химической экспертизы, содержимое мешков – марихуана весом 80 кг 160 граммов. В одном из мешков было более 43 кг, во втором - более 37 кг марихуаны».
    По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, полковника полиции Асылбека Альмагамбетова, таким образом полицейские пресекли канал поставки наркотиков в область. Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по статье 296 ч. 4 «Незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.
    В целом, по информации ведомства, с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято более 95 кг марихуаны и 449 граммов синтетических наркотиков.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!