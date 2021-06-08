Более 80 кг марихуаны изъяли у жителя Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Крупная операция по изъятию наркотиков проведена в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В ходе операции «Карасора-2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области у 61 - летнего жителя района Б. Майлина изъяты наркотики в особо крупном размере.

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в городе Костанае остановлена автомашина «Ваз-21099» под управлением 61-летнего водителя. В салоне на заднем сиденье автомобиля обнаружены и изъяты два полиэтиленовых мешка, в которых находилось вещество растительного происхождения,- рассказали в полиции. —Согласно заключению судебно-химической экспертизы, содержимое мешков – марихуана весом 80 кг 160 граммов. В одном из мешков было более 43 кг, во втором - более 37 кг марихуаны».

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, полковника полиции Асылбека Альмагамбетова, таким образом полицейские пресекли канал поставки наркотиков в область. Проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по статье 296 ч. 4 «Незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемый арестован.

В целом, по информации ведомства, с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято более 95 кг марихуаны и 449 граммов синтетических наркотиков.