Более 80% казахстанских школьников обучаются в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В штатном режиме обучаются 86,4% казахстанских школьников. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближаются осенние каникулы. На этой неделе продолжается проведение в школах СОР. На следующей неделе по всем основным предметам проводятся СОЧ. Итоговые оценки за первую четверть будут выставляться на следующей неделе. Осенние каникулы начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Необходимо сказать, что в 30% школ учебный процесс организован в текущем учебном году в одну смену, в 68% школ - в две смены, и в 2% школ, где имеется большой контингент детей и дефицит ученических мест, учебный процесс организован в три смены», – сказала Ш. Каринова.

По ее словам, в настоящее время в штатном режиме обучаются 86,4% школьников. В смешанном формате обучаются 11,6% и, по заявлениям родителей, на дистанционном обучении находятся 0,6% школьников. Для того чтобы разгрузить школы по сменам, каждой школе предоставлено право организовать комбинированное обучение с выведением отдельных предметов или отдельных часов по предметам на дистанционный формат. Этой возможностью пользуются, в основном, школы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской и Туркестанской областей.

Ш. Каринова отметила, что в этом году учебный процесс организован с учетом восполнения потерь знаний, допущенных в прошлые годы. Работа ведется по методическим рекомендациям, подготовленным Национальной академией образования имени Алтынсарина, выбраны наиболее сложные темы. Занятия организуют педагоги по своим предметам в индивидуальном порядке.

Ранее Шолпан Каринова заявила, что сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние, подчеркнув, что школы должны в рамках своих воспитательных функций обращать внимание именно на ограничения, касающиеся сериала.