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    17:44, 31 Май 2021 | GMT +6

    Более 80 изменений внесли за два года в законодательство о правах детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В законодательство РК были внесены 83 поправки касательно прав детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завтра особый праздник. Я с интересом наблюдаю за детьми. 6 млн 109 тыс. детей вышли на летние каникулы. За 30 лет независимости Казахстан ратифицировал все международные документы, связанные с правами детей. Первым из них была Конвенция о правах детей», - сказал председатель Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки Есенгазы Имангалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, национальное законодательство в области обеспечения защиты прав детей в последние годы претерпело значительные изменения.

    «За последние 2 года было внесено 83 поправки. Все это посвящено вопросам защиты прав и интересов детей. Президент Касым-Жомат Токаев в своем первом послании поручил повысить безопасность детей», - напомнил спикер.

    Он также сообщил, что на уровне города и района действуют 228 территориальных комиссий по защите прав детей.

    «С прошлого года заместители начальников отделов контроля качества образования в каждом регионе принимают непосредственное участие в защите прав детей. Это означает, что 17 специалистов несут прямую ответственность в 17 регионах. Кроме того, существуют учреждения опеки и попечительства. В этой сфере работают более 130 неправительственных организаций. Считаю, что специалистов и учреждений, отвечающих за защиту прав детей, достаточно», - сказал председатель комитета.

    «Особо стоит отметить новый проект. Мы отобрали представителей комитета из детей. В конкурсе приняли участие 287 детей, среди которых были самые яркие, престижные, самые талантливые, обладающие лидерскими качествами, дети», - заключил он.


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