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    22:36, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 80 детей родились в день референдума в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В день референдума в Алматы родились более 80 детей. Среди новорожденных – 40 девочек и 41 мальчик и одна пара близнецов. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в управлении общественного здоровья города.

    «5 июня я впервые стала мамой. У меня родился сын. И я рада, что рождение моего ребенка совпало именно с датой всенародного референдума. Это историческое событие для нашей страны. Пусть наши дети будут расти в процветающем Новом Казахстане. Выбор имени для ребенка мы оставили за нашими родителями», - поделилась новоиспеченная мама Венера Карибаева.

    В Казахстане в 2021 году родилось 450 тыс. 652 ребенка. За прошедший год в Алматы родилось свыше 42 тыс. малышей.

    Примечательно, что этот 2022 год в Казахстане объявлен Годом детей. В своем новогоднем обращении к казахстанцам Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего государства.

    Ранее сообщалось, что в честь 30-летия Независимости РК в декабре новорожденным детям были вручены специальные подарки от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В коробке с надписью «Сүйінші» содержались подгузники, одежда и другие необходимые для малышей предметы.


    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение Референдум
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