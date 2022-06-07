Более 80 детей родились в день референдума в Алматы
«5 июня я впервые стала мамой. У меня родился сын. И я рада, что рождение моего ребенка совпало именно с датой всенародного референдума. Это историческое событие для нашей страны. Пусть наши дети будут расти в процветающем Новом Казахстане. Выбор имени для ребенка мы оставили за нашими родителями», - поделилась новоиспеченная мама Венера Карибаева.
В Казахстане в 2021 году родилось 450 тыс. 652 ребенка. За прошедший год в Алматы родилось свыше 42 тыс. малышей.
Примечательно, что этот 2022 год в Казахстане объявлен Годом детей. В своем новогоднем обращении к казахстанцам Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что благополучие детей – надежная гарантия успешного будущего государства.
Ранее сообщалось, что в честь 30-летия Независимости РК в декабре новорожденным детям были вручены специальные подарки от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В коробке с надписью «Сүйінші» содержались подгузники, одежда и другие необходимые для малышей предметы.