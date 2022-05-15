15 Мая 2022 07:29

Более 80 детей обратились за медпомощью после укуса клещей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 260 укусов клещей. Рост за 10 дней - в 2,5 раза, по сравнению с прошлогодним периодом – в 1,8 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 82 случаях укушенными оказались дети в возрасте до 14 лет. За последнюю неделю за помощью обратились 86 человек, из них 24 ребенка.

«Из числа природно-очаговых инфекций одной из самых опасных является клещевой вирусный энцефалит. Переносят его иксодовые клещи. В прошлом году по области зарегистрировали 9 случаев. В нынешнем - клещевой энцефалит не был обнаружен», - проинформировали в пресс-службе.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится для лиц, работающих в природных очага каждые три года в конце осени. Прививку можно получить в поликлиниках по месту жительства после консультации врача.

После укуса клеща рекомендуется незамедлительно обратиться в поликлинику по месту жительства для оказания медицинской помощи, консультации и наблюдения.