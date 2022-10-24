Более 80 человек провели субботник в Щучинско-Боровской курортной зоне

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Необычно отметить День Республики и окончание туристического сезона решили предприниматели Щучинско-Боровской курортной зоны и сотрудники ГНПП «Бурабай» и ТОО «Бурабай Даму». Более 80 человек вышли на совместный субботник и вывезли из акмолинской здравницы 78 мешков мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс–службе ТОО «Бурабай Даму», более 80 человек вышли на экологическую акцию «Табиғат – тал бесігің», чтобы очистить от мусора поляну Абылай хана, берега озера Бурабай и лесной массив вдоль пешеходных и велосипедных дорожек. Итог их работы – 78 мешков мусора.

«Мы не только предприниматели и работники, мы живем здесь! Здесь живут наши семьи, дети. Эта земля нас кормит, почему бы не сказать ей «спасибо» и не навести в конце сезона порядок? Мы поработали с большим удовольствием. Надеемся, до весны чистота сохранится», – поделился владелец сети кафе «Достар» Данияр Жакишев.

На территории национального парка установлены 60 металлических контейнеров, 30 из которых расположены по береговой зоне озера Боровое на расстоянии 150 метров друг от друга. Также установлены 100 урн для сбора мусора. В текущем году с территории курорта и нацпарка было вывезено рекордное количество мусора.

«Акцию «Табиғат – тал бесігің» коллектив товарищества совместно с предпринимателями проводит уже второй раз. Она стала традиционной и привлекает все больше жителей поселка Бурабай», - добавили в ведомстве.