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Более 80 человек провели субботник в Щучинско-Боровской курортной зоне

Автор:  
Оксана Матасова
24 Октября 2022, 14:44
Более 80 человек провели субботник в Щучинско-Боровской курортной зоне

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Необычно отметить День Республики и окончание туристического сезона решили предприниматели Щучинско-Боровской курортной зоны и сотрудники ГНПП «Бурабай» и ТОО «Бурабай Даму». Более 80 человек вышли на совместный субботник и вывезли из акмолинской здравницы 78 мешков мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс–службе ТОО «Бурабай Даму», более 80 человек вышли на экологическую акцию «Табиғат – тал бесігің», чтобы очистить от мусора поляну Абылай хана, берега озера Бурабай и лесной массив вдоль пешеходных и велосипедных дорожек. Итог их работы – 78 мешков мусора.

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«Мы не только предприниматели и работники, мы живем здесь! Здесь живут наши семьи, дети. Эта земля нас кормит, почему бы не сказать ей «спасибо» и не навести в конце сезона порядок? Мы поработали с большим удовольствием. Надеемся, до весны чистота сохранится», – поделился владелец сети кафе «Достар» Данияр Жакишев.

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На территории национального парка установлены 60 металлических контейнеров, 30 из которых расположены по береговой зоне озера Боровое на расстоянии 150 метров друг от друга. Также установлены 100 урн для сбора мусора. В текущем году с территории курорта и нацпарка было вывезено рекордное количество мусора.

«Акцию «Табиғат – тал бесігің» коллектив товарищества совместно с предпринимателями проводит уже второй раз. Она стала традиционной и привлекает все больше жителей поселка Бурабай», - добавили в ведомстве.

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Акмолинская область   Туризм   Экология   Природа   День Республики  
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