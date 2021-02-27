Более 80 акмолинских школьников соревновались в искусстве знания языков
Конкурс направлен на определение уровня владения языками как инструмент для деловых и международных коммуникаций.
«Система мероприятий, направленных на полиязычное обучение, знание трех и более языков, является основой государственной политики Республики Казахстан. В ее основе заложено повышение интереса учащихся к изучению языков, развитие языковой культуры, воспитание всесторонне развитой, конкурентоспособной личности», - отметили организаторы конкурса.
Всего в областном конкурсе «Тіл Дарыны» приняли участие 85 учащихся из 17 районов области, городов Кокшетау, Степногорск и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей.
По итогам мероприятия хорошие результаты показали учащиеся Зерендинского, Целиноградского района, г.Кокшетау, г.Степногорск и др.
К слову, данный конкурс стал поддержкой Национального плана по внедрению полиязычного образования в Казахстане.