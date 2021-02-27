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    08:29, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 80 акмолинских школьников соревновались в искусстве знания языков

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в рамках программы «Рухани жангыру» состоялся областной конкурс «Тіл Дарыны» среди учащихся 8-11 классов. Организаторами выступили областной учебно-методический центр по работе с одаренными детьми при управлении образования Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Конкурс направлен на определение уровня владения языками как инструмент для деловых и международных коммуникаций.

    «Система мероприятий, направленных на полиязычное обучение, знание трех и более языков, является основой государственной политики Республики Казахстан. В ее основе заложено повышение интереса учащихся к изучению языков, развитие языковой культуры, воспитание всесторонне развитой, конкурентоспособной личности», - отметили организаторы конкурса.

    Всего в областном конкурсе «Тіл Дарыны» приняли участие 85 учащихся из 17 районов области, городов Кокшетау, Степногорск и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей.

    По итогам мероприятия хорошие результаты показали учащиеся Зерендинского, Целиноградского района, г.Кокшетау, г.Степногорск и др.

    К слову, данный конкурс стал поддержкой Национального плана по внедрению полиязычного образования в Казахстане.


    Теги:
    Образование Акмолинская область
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