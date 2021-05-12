Более 8 женщин пострадало от действий мошенника в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками УП района «Есиль» Департамента полиции г. Нур-Султана задержан 34-летний житель столицы, причастный к совершению ряда мошенничеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился с женщинами, выбирая преимущественно дам в возрасте от 40 до 50 лет. Под именами «Алмас» или «Алмат» мошенник представлялся сотрудником службы безопасности банка, а иногда госслужащим. Войдя в доверие к женщинам, он за определенную плату предлагал им различные услуги по трудоустройству на высокооплачиваемую должность.

Одна из доверчивых женщин даже оформила на себя кредит на покупку телефона для него, поверив его обещаниям оплачивать самому. У другой женщины он взял норковую шубу под предлогом сдать в химчистку.

В настоящее время полицейскими установлено более 8 потерпевших. Задержанный, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, мошенник дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» УК РК, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не доверять малознакомым людям. Если Вы пострадали от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции по тел.61-30-68, 71-64-90, 71-65-58. 8-775-601-11-00 или 102.