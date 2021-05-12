Более 8 женщин пострадало от действий мошенника в Нур-Султане
В ходе следствия установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился с женщинами, выбирая преимущественно дам в возрасте от 40 до 50 лет. Под именами «Алмас» или «Алмат» мошенник представлялся сотрудником службы безопасности банка, а иногда госслужащим. Войдя в доверие к женщинам, он за определенную плату предлагал им различные услуги по трудоустройству на высокооплачиваемую должность.
Одна из доверчивых женщин даже оформила на себя кредит на покупку телефона для него, поверив его обещаниям оплачивать самому. У другой женщины он взял норковую шубу под предлогом сдать в химчистку.
В настоящее время полицейскими установлено более 8 потерпевших. Задержанный, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, мошенник дал признательные показания.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» УК РК, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не доверять малознакомым людям. Если Вы пострадали от противоправных действий данного лица, просим обратиться в Департамент полиции по тел.61-30-68, 71-64-90, 71-65-58. 8-775-601-11-00 или 102.