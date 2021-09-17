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    14:40, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 8 тысяч объектов предпринимательства подключены к «Ashyq»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Атырауской области 8409 объектов предпринимательства подключены к информационной системе «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 13 сентября по области продолжают работу 8409 объектов предпринимательства, подключенных к системе «Ashyq». За ходом их работы следят. В сентябре в регионе проверено 4848 объектов системы «Ashyq», из них 292 исключены из программы сроком на 2 недели в связи с неиспользованием системы в течение последних 2 недель», - сказала заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.

    Также заместитель акима рассказала об эпидситуации в регионе.

    «С начала эпидемии в области выявлено 49500 человек с коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 98 случаев. В целом на сегодняшний день 93% пациентов с КВИ выздоровели. Распространяемость коронавирусной инфекции в регионе за последний месяц снизилась в 5,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем», - отметила спикер.

    Согласно приведенным ею данным, в регионе разработан инфекционный стационар на 624 места, из них 40 реанимационных коек.

    В настоящее время в инфекционном стационаре получают лечение 518 больных и койко-нагрузка по области составляет 22,0%.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Бизнес Ashyq
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