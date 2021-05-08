Более 8 тысяч объектов бизнеса наказали в Казахстане за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали о результатах мониторинга по соблюдению гражданами и субъектами МСБ карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Комитета, с 1 января по 5 мая текущего года мониторинговыми группами проведено 76 995 рейдов, проверки были произведены на 481 280 объектах, 14 198 (2,9%) из них работали с нарушениями.

«Наибольшее количество нарушений карантинного режима выявлено в ВКО (3 538), Туркестанской области (2 198), Алматы (1 996), Шымкенте (1 596) и Алматинской области (955). Основные нарушения, которые выявляются в ходе мониторинга – это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

Отмечается, по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований, группами мониторингового контроля предприняты следующие меры: проведено 2 502 внеплановые проверки, выдано 2 292 предписания, передано материалов в суд – 268, приостановлена деятельность 70 объектов.

В итоге, к административному штрафу привлечено 8 147 объектов МСБ и 6 371 физическое лицо. Общая сумма штрафов составила более 1,114 млрд тенге.

Также в Комитете сообщили, что подавляющее большинство граждан привлечено к штрафу за нарушение масочного режима в общественных местах.