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    20:51, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 8 тысяч нарушений ПДД за месяц: в Костанае подвели итоги «Безопасной дороги»

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 17 мая по 16 июня 2021 года в Костанайской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские подвели итоги акции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, в ходе проведения мероприятия выявлено более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

    «Выявлено более 100 водителей, управлявших транспортным средством, не имея прав, а также 15 водителей, лишенных права управления. Задержано 179 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения»,- сообщили в полиции.

    Кроме того, установлено и привлечено к административной ответственности 48 нелегальных перевозчиков.

    Стоит отметить, что несоблюдение правил дорожного движения приводит порой к плаченому исходу. Так, в Костанайской области буквально за пару дней были сбиты насмерть пешеход

    и велосипедист, а также пострадала женщина с младенцем.


    Теги:
    МВД РК Дороги ДТП Костанайская область Правоохранительные органы
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