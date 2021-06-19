Более 8 тысяч нарушений ПДД за месяц: в Костанае подвели итоги «Безопасной дороги»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 17 мая по 16 июня 2021 года в Костанайской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Полицейские подвели итоги акции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции области, в ходе проведения мероприятия выявлено более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

«Выявлено более 100 водителей, управлявших транспортным средством, не имея прав, а также 15 водителей, лишенных права управления. Задержано 179 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения»,- сообщили в полиции.

Кроме того, установлено и привлечено к административной ответственности 48 нелегальных перевозчиков.

Стоит отметить, что несоблюдение правил дорожного движения приводит порой к плаченому исходу. Так, в Костанайской области буквально за пару дней были сбиты насмерть пешеход

и велосипедист, а также пострадала женщина с младенцем.