Более 8 тысяч налогоплательщиков попали под ограничение выписки электронных счетов-фактур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о реализации пилотного проекта «Ограничение услуг по выписке ЭСФ рисковым компаниям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пилот направлен на выявление налогоплательщиков, осуществляющих бестоварную выписку Электронных счетов-фактур (далее – ЭСФ), которые в рамках своей деятельности могут нанести ущерб добросовестным налогоплательщикам, в части вовлечения их в орбиту уголовного и административного производств, а также снижение теневой экономики. Пилот реализуется с применением глубокой аналитики и интеллектуального анализа данных по данным ЭСФ в режиме онлайн», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

В Правительстве также сообщили, что из 101 тыс. плательщиков НДС ограничение выписки ЭСФ осуществлено в отношении 8,2 тыс. налогоплательщиков с суммой рискового оборота около 2,8 трлн. тенге, при этом около 90% из всех заблокированных не обратились в органы государственных доходов.

Кроме того, на сегодня регистрация признана недействительной на сумму рискового оборота 380 млрд тенге, сделки признаны недействительными на сумму рискового оборота в 160 млрд тенге. Возбуждено по ст.216 УК РК 609 уголовных дел на сумму ущерба 70,1 млрд тенге.