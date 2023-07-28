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    14:06, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Более 8 тысяч медицинских специалистов не хватает в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2023 года дефицит медицинских кадров составил 8836 штатных единиц. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За первое полугодие 2023 года дефицит медицинских кадров составил 8 836 штатных единиц (врачи – 4619, средние медицинские работники (далее – СМР) – 4216) и в сравнении со статистическими данными на начало года дефицит снизился на 31 % (27 % по врачам, 36 % по СМР)», - уточнили в Минздраве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    При этом в ведомстве добавили, что динамика снижения дефицита наблюдается в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областях и в городе Астане. При этом высокая потребность сохраняется в специалистах клинического профиля таких как анестезиологи – реаниматологи (233), акушеры-гинекологи (268), врачи общей практики (332), терапевты (392), врачи лучевой диагностики (230).


    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Правительство
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